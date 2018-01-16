〈南部〉（台南）萬龍宮王船遶境 森巴舞群領航

2018-01-16

暌違24年 建醮首次王船創意出巡

〔記者吳俊鋒／仁德報導〕仁德區的大甲萬龍宮，暌違二十四年再次舉辦建醮活動，已出廠的王船昨傍晚啟程，在境內出巡，為該廟歷來首例；尤其由專業的森巴舞群領航，還有來自非洲的黑人鼓隊助陣，走國際風，讓這場傳統祭典猶如熱鬧的嘉年華會。

萬龍宮丁酉科祭典進入活動高潮，之前的社區遶境，王船並未隨著出巡，這次打破往例，備受各界關注。

建醮主委宋偉儒說，王船境內出巡由神明指示，而領航的活動節目則是廟方策劃，希望透過創意的形式，讓醮典更熱鬧。

青春洋溢 國際學生非洲鼓隊助陣

昨天晚上六點，停泊在萬龍宮前的王船準備啟程，先由蘭陽森巴藝術團揭開遶境活動序幕，九名專業舞者精采演出；隨後，長榮大學的鼓隊接力登場。

到場獻藝的鼓隊由國際學生組成，共二十名，除了南韓、義大利各一人，其餘來自非洲，包含蒲隆地、烏干達、坦尚尼亞、史瓦濟蘭等，曲風同樣走森巴路線，熱情洋溢。

在森巴舞團與鼓隊的領航下，信眾共同拉、扶王船啟程，現場歡聲雷動，接著一路前往清王宮，沿途有些巷弄並不寬敞，但大家同心協力，順利抵達，將暫時駐點，開放參拜。

蘭陽森巴藝術團舞者都強調，這是成軍以來首度在醮典上獻藝，還肩負領航任務，相當特別；長榮大學國際生也是第一次了解台灣的王船信仰，對於這樣的體驗，直呼新鮮、有趣。

未來王船也將前往觀音寺、慈濟宮、澤清宮等境內廟宇停泊，完成社區巡安，期間還將舉辦博杯比賽；有別於傳統，返程由樂儀隊進行迎駕，精采可期。

社區巡安後，將前往外境到安平區漁光里，元月二十八日進行火化，送神明啟程返回天庭，完成這科的醮典。