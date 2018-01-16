〈南部〉史博館推出 用VR體驗白色恐怖

2018-01-16

人權鬥士柯旗化故居為場景

〔記者王榮祥／高雄報導〕用VR體驗白色恐怖！高市歷史博物館昨發表「白色的記憶、夢遊烏托邦VR體驗」，以人權鬥士柯旗化故居為場景，透過最新科技引領參訪者感受白色恐怖當下情景，讓人更了解台灣民主發展的艱辛。

人權鬥士柯旗化一九二九年生於高雄左營、二○○二年逝世，享壽七十三歲；白色恐怖期間，柯旗化被誣陷、兩度遭羈押與判刑，莫名冤獄達十七年，出獄後投入台灣文學創作領域，著有南國故鄉、母親的悲願、獄中家書等作品，其故居位於高市八德二路，二○○四年由高市府登錄歷史建築、二○一三年重新開幕並由史博館代管，為高市重要文化資產之一。

為使民眾更貼近柯旗化的生命，史博館前年與樹德科大合作策劃歷史小劇場「夢遊烏托邦」，去年加碼演出好評不斷，昨日再發表「白色的記憶、夢遊烏托邦VR體驗」，透過最新科技結合歷史場景，引領民眾重返白色恐怖時期。

盼了解政治受難者無奈

創作者李鈺玲說明，創作目的是希望體驗者能了解政治受難者的無奈，發表會現場也分享柯旗化遺孀柯蔡阿李、兒子柯志哲的紀錄短片。

史博館說明，首波活動提供戲劇結合VR的新形態劇場體驗，從三月卅日至四月一日，三月五日起售票，民眾可至史博館一樓櫃台購買或至官網報名，每場人數有限；第二波自四月二日至六月廿九日，於故居提供VRBox搶先免費體驗。