〈南部〉鼓山興宗里老人共餐 員警來搭伙

2018-01-16

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市鼓山區興宗里老人共餐開辦兩個多月，今年元月起首度有新夥伴加入，但夥伴不是老人、而是轄區員警，透過搭伙方式與長輩一起吃飯，「老人跟警察共餐」堪稱全國首例。

老人共餐去年11月啟動

鼓山區興宗里位於壽山動物園下方、屬傳統社區，全里約一千五百餘人，六十五歲以上佔三分之一；老人共餐去年十一月啟動，每週二、五兩天中午共餐，六十五歲以上長輩每餐卅元，八十歲以上每餐十塊錢，原規劃名額廿五個，最後有七十五人參加。

興宗里長楊孟凡說明，平常走訪鄰里常見老人家獨自在戶外，或與幾位老鄰居在陰涼處聊天，讓他感覺銀髮族生活可再豐富一點；剛好政府力推長照，遂動念策劃社區老人共餐，兩個月來成效不錯。

員警比照長輩付費30元

楊孟凡表示，去年底與轄區警所聊到老人共餐，發現鼓山派出所基層員警有用餐需求，而鼓山所與老人共餐位置很近，經討論與評估後，雙方敲定今年元月起，邀請員警比照長輩付費標準三十元、參與老人共餐。

鼓山所長陳武郎則指出，因派出所未開伙，參與老人共餐對值班員警很方便，還可藉由共餐跟轄區老人家話家常、博感情，同時將防詐觀念說給長輩知道，這餐變得很有意義。里民對於員警加入老人共餐多表認同，覺得長輩吃飯有人陪伴、且更有安全感，里民因此也跟員警更有連結。