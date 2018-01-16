〈南部〉恆春護理師荒 縣府加碼留人 

2018-01-16

與3家在地醫院策略聯盟

〔記者邱芷柔／屏東報導〕恆春半島醫療資源匱乏，衛生福利部恆春旅遊醫院、南門醫療社團法人南門醫院、恆基醫療財團法人恆春基督教醫院等三家在地醫院，長期面臨護理人力不足困境，屏東縣政府昨天簽訂策略聯盟合作備忘錄，結合中央補助計劃，提供護理相關科系學生加碼補助，最高四年有四十四萬的生活津貼，希望解決恆春地區的護理師荒。

護理科系生 最高有44萬補助

屏縣衛生局指出，策略聯盟結合了衛福部偏鄉菁英計畫、教育部展翅計畫及帶薪實習等計劃，學生在畢業後於恆春地區醫院服務四年，每年可獲得縣府加碼補助的生活津貼十萬元，共四十萬；針對五專四年級以上在學學生每人每學年十二萬元，預計補助兩年，畢業後如繼續選擇恆春地區醫院服務兩年，每年再補助生活津貼十萬，最高有四十四萬補助。

衛生局指出，恆春地區醫護人員不足，目前三家醫院有二十名護理人員的缺額，為盡快解決護理人力缺乏問題，縣府媒合已具備護理師證書就讀二技的在學學生，在恆春地區三家醫院能帶薪實習，由醫院支付全額薪資並提供住宿，學生實習時間也併入該院年資。

縣長潘孟安指出，醫療資源不足是偏鄉長久以來的宿命，尤其重症部分更是嚴重，未來會繼續在既有基礎上持續擴大辦理，推廣到屏東離島與偏鄉地區。