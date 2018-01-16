〈南部〉標語、圖騰 見證黨國教育

2018-01-16

記者黃明堂／特稿

樂山國小堪稱台東「最後的黨國學校」！廢校廿五年，幾乎完整保留復興民族思想教育的標語及圖騰，如今片瓦不留，土地回歸山林。

從標語、漫畫到銅像，國民黨黨國教育的樣板在台灣各校園已消失幾乎殆盡，樂山國小得天獨厚，一來早在八十二年即廢校，二來隱身山林，思想教育遺跡得以低調保留了廿五年。

樂山地無三里平，住戶散居，多務農維生，早期的學生們都要走很遠的山路才能到校，不過，最盛時期，學生數超過百人，後來因人口外流銳減，變成分校，終至廢校。

進大門就是每天思想教育的開始，蔣公銅像微笑問早，到校舍中央的中走廊，兩側各有「置個人死生於度外、以國家興亡為己任」的標語，這副對聯不只在這裡，在邊牆，甚至教室黑板上方都無所不在。

學生們接受思想教育，也要付諸行動，於是，中走廊的牆上有自強救國畫報，以漫畫表達「滅共匪，為民族除害」；學校面向道路的外牆也有大中國地圖，寫著「實行三民主義，復興中華民族」，讓路過的民眾也能接受黨國洗禮。

一層樓校園建築平實無華，但「黨國色彩」成為山中小學一大特色，很多民眾到此秘境，都少不了跟這些政治圖騰合照。

昨天上午，校門口的民族救星基座先被打掉，「蔣公銅像」拆下放到工程車上，見證因他而起的黨國學校走入歷史，標語圖像則化為瓦礫，在民眾腦海成為回憶。