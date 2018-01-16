〈南部〉春節防賭 警到「前科」賭場貼公告

2018-01-16

〔記者楊金城／麻豆報導〕嚇阻賭場入侵來這招！因應農曆春節即將到來，台南市麻豆警分局清查轄內五來年曾被查獲賭場和被檢舉的可疑場所共十四處，再製作「反對賭場入侵大曾文地區」的公告，最近張貼在這些賭場「高風險」處所「附近」，警告「有心人」別想越雷池一步。

張貼在電桿、圍牆、工寮、工廠…

這是南市警首度有分局針對疑為賭場利用的場所採取之「預防賭場（犯罪）」措施，到麻豆、六甲、官田、下營等十四處可疑場所附近張貼「反對賭場入侵大曾文地區」公告，張貼地點有的是電桿、圍牆，有的在果園工寮、閒置工廠，民眾配合，附近居民也不反對。

公告警告經營賭博行為或出租場所作為賭場都是犯法行為，並請民眾發現可疑場所可立即向警方報案。

居民︰警加強巡邏、查察最有嚇阻力

民眾說，張貼反賭場公告，是否對賭場有嚇阻作用不得而知，但警方加強巡邏、查察才有嚇阻力；麻豆分局說，張貼反賭場公告，不只是警告有心人，也在提醒民眾協助舉發不法賭場。

麻豆分局轄區五年來共查獲九處賭場，大多藏在廢棄工廠、果園工寮或民宅內，去年在官田查獲一處賭場，逮捕九十多位賭客最多，前年查獲最高賭資達二千多萬元。

轄區萬一藏有賭場被市警局或他轄警察機關破獲，依警方內規，派出所主管、管區警員和刑責區偵查佐統統會被處分和調離現職，各分局對查察賭場都相當重視。