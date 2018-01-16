〈南部〉（台南）閃燈路口車禍多 去年奪走30命

2018-01-16

閃紅燈要停等 閃黃燈要減速

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市警局交通大隊統計，去年發生一七一件死亡車禍、一七一人死亡，有九十六件發生在交叉路口，約占五十六．一％；有三十件（死亡三十人）是發生在只有閃燈的路口，提醒駕駛人通過路口時，閃紅行向須先停等再開；閃黃行向須減速慢行，提高警覺注意車前狀況，隨時做好準備煞停或閃避措施，可避免應變不及發生碰撞。

南市交警大隊表示，這三十個閃燈路口發生死亡車禍後，警方會同交通局勘查事故地點，有針對現地是否需延長紅綠燈運作時間或改為紅綠燈管制，建議交通局評估；另轄區分局會編排勤務、加強路口違規行為取締。

闖紅燈嚴取締 肇事率降1成

交警大隊說，南市去年在有三色號誌的路口因闖紅燈等違反號誌管制發生的車禍有一四二五件、二○九八人受傷，其中有十八件是嚴重車禍死亡十八人。南市一○六年取締闖紅燈等違反號誌管制的交通違規有五萬○二一一件和一○五年四萬一七九九件比較，增加八四一二件，顯然交通執法有產生防制車禍發生的成效，使得闖紅燈為肇事主因的車禍案較一○五年少了近十％。

今年一月七日下午，安平區永華路與健康二街口發生一輛機車闖紅燈與汽車相撞的死亡車禍；九日晚上在中西區永福路與府前路口，又發生一輛小客車闖紅燈撞機車的死亡車禍。

今年交警大隊持續將闖紅燈等違反號誌管制或指揮的嚴重、易肇事駕駛行為，列為重點取締項目，在易肇事路段會加強執法，保障大家行的安全。