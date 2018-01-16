〈南部〉亞灣區最後兩建設 海音中心年底完工

2018-01-16

港埠旅運中心 預計明年底完工

〔記者葛祐豪／高雄報導〕市長陳菊任內積極推動的亞洲新灣區五大建設，還剩最後兩塊拼圖，海音中心進度達六十七％，將於今年底、陳菊卸任前完工；另一項港埠旅運中心進度三十六％，預計明年底完工。

亞洲新灣區五大建設的其中三項：高雄展覽館、高市圖總館、輕軌第一階段水岸輕軌，均已陸續完工啟用，帶動城市轉型與區域繁榮。

工務局新工處表示，目前尚在趕工的海洋文化及流行音樂中心，最新進度已達六十七．五％，將興建大型室內表演廳、戶外表演場等，可望如期於今年底完工，作為陳菊卸任的賀禮。

海音中心的建築成本高達五十四．五億元，文化局估計啟用後，每年安排十二至卅六檔大型室內表演廳檔期，將可帶動高雄的藝文及流行音樂創作風潮。

至於耗資四十五億元的高雄港埠旅運中心，目前興建進度約三十六．七％，將興建地上十五層的建築，可同時停泊兩艘國際級觀光郵輪，尖峰小時可服務通關郵輪旅客超過二千五百人。

高雄港務分公司指出，港埠旅運中心預計明年底完工，三樓還有一千五百坪海岸觀景平台，啟用後將開放民眾眺望，可望成為高雄港新地標。

市府說，亞洲新灣區佔地五九○公頃，其中國營企業佔地四一五公頃，隨著亞洲新灣區五大建設逐漸到位，市府去年與高雄港區土地開發公司、中油、台糖、台電、台肥等國營企業，共同籌組「亞洲新灣區聯盟」，將加速開發區內的國公有閒置土地，希望發展會展文創、數位內容、休閒遊憩等產業。