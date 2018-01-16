〈南部〉伏流水工程後年完工 雨汛期將自給自足

2018-01-16

替代水源可達110萬噸

〔記者陳文嬋／高雄報導〕南台灣水情嚴峻，今年一月降雨量高於歷年三倍，有助水情撐到農曆過年前，水公司與水利署開發高屏溪伏流水工程，將趕在一○九年底完工，替代水源達一百一十萬噸，雨汛期能自給自足，穩定南台灣供水，並避免水庫淤積，年省超過五千萬元公帑。

高雄每日民生用水需求一百二十五萬噸，缺乏大型水庫，仰賴高屏溪取水，一月五日川流量剩下二十二CMS，一度逼近警戒值，連日下雨挹注高屏溪，流量一度大增至一百八十三CMS，另甲仙攔河堰也引水至南化水庫，水庫進帳三百萬噸，目前蓄水率達七成四。

值得一提的是，期間高屏溪原水濁度一度飆到八千NTU，由於高雄與台南調配供水，但台南水情是綠燈，水公司未引南化水庫水，及時啟用伏流水等應急，並引台南清水支援，歷時三天化解危機。

水公司與水利署開發高屏溪伏流水工程，目前已完成翁公園、竹寮站共二十五萬噸，興田十萬噸將於今年十月完工，另有溪埔、大泉各十五萬噸，預計今年八月動工，趕在一○九年底完工，加上手巾寮等地下水二十五萬噸、東港溪原水前處理工程最大三十萬噸，總計替代水源最大一百一十萬噸，民生用水不足的十五萬噸，可引澄清湖水撐十七天。

雨汛期不再自高屏溪取水

水公司董事長郭俊銘表示，高屏溪歷經八八風災後，高濁度頻率增加，造成供水出現危機，尤其伏流水隨溪水變化，雨汛期溪水暴漲，伏流水自然變多，未來伏流水工程完工後，雨汛期不再自高屏溪取水，直接引伏流水至淨水場，也不用引南化水庫水稀釋，確保蓄水量維持滿載，有助南台灣抗旱，更穩定供水安全。