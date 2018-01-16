〈南部〉成功花海燦爛 大麥町狗吸睛

2018-01-16

花期至3月底 假日有擂咖啡

〔記者張存薇／台東報導〕天氣轉晴，台東縣成功鎮美山花海幾乎全開，各色燦爛繽紛，搭配漂流木做的大麥町狗應景狗年造型，成為民眾拍照打卡熱區，成功鎮農會指出，花海預計至三月底，農會也推出擂咖啡、旗魚丸及木虌果牛軋糖DIY預約體驗，讓民眾走一趟成功，玩得很盡興。

民國一百年起，成功鎮農會在台十一線一○七﹒五公里處美山服務區推出花海迎賓，花旗在每年農曆年前後，今年花開最茂盛，因為就在路邊、十分醒目，也吸引許多民眾下車拍照。

花海占地一﹒二公頃，成功鎮農會指出，因為去年底提早種，再加上今年初連續下毛毛雨、天氣穩定，花況很好，包括一串紅、萬壽菊、秋海棠、三色堇都完全怒放，薰衣草也慢慢開花，預計整體花期可到三月底，而台十一線另一側田媽媽餐館後方也以撒播波斯菊花海，預計二月初會開放，營造數大就是美的好風情。

農曆喜迎狗年 成為拍照熱區

此外，成功鎮農會每年會搭配生肖推出漂流木，農曆年後將進入狗年，農會也在花海區打造十一隻大麥町狗駐足，其中一隻狗兒嘴裡還叼著鳳梨，希望大家都能「好運旺旺來」，成為拍照熱區。

成功鎮農會表示，周休假日即可現場報名參加擂咖啡DIY，旗魚丸及木虌果牛軋糖DIY則需預約體驗，洽詢電話：（089）852338。