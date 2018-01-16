〈南部〉墾丁去年430萬旅遊人次 較前年跌百萬

2018-01-16

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁地區從去年上半年旅遊人次「雪崩」，滷味風波後，屏縣府更辦迎曙光活動拉抬元旦連假人氣，但依舊低迷，剛出爐的一○六年度墾丁旅遊人次比一○五年再跌百萬以上，「雪崩」似乎仍未見底。

比高峰時830萬人次 幾乎腰斬

根據墾管處墾丁國家公園遊客人次統計，去年恆春半島各景點人次約四百三十萬人次，比起前年五百五十萬人次，崩跌一百二十萬人次，比起一○三年度遊客高峰期的八百三十萬人次，幾乎腰斬一半。

墾管處發展社區生態旅遊

墾管處長劉培東表示，「實際下滑人數不見得那麼多」，因為墾管處計算標準為鵝鑾鼻、貓鼻頭、佳樂水、海生館等傳統景點，未來考慮以警方的交通流量統計，增加數值真實度。

劉培東說，表面上的旅遊人次雖減少，但深度的社區生態旅遊卻是呈上升狀態，輔導的九個社區去年旅遊人次從前年三萬攀升至四萬，今年將輔導東海岸九棚社區加入。

縣府擬結合美景 創專屬玩法

屏縣府觀傳處長黃建嘉說，這一波的觀光衰退遍及全台景點，中國客減少確實是原因之一，但也凸顯過度倚重單一市場造成，此外全台景點、商圈「越來越像」失去特色，更讓遊客興趣缺缺。

黃建嘉以日本為例，除語言、服務非常到位，當地的產品特色不會為了某一個國家遊客做改變，例如日本當地拉麵口味永遠是那麼濃重（鹹）、溫泉就是堅持裸湯，不會迎合其他國家做大幅變更。

黃建嘉表示，車城後灣社區打造獨有咾咕鹽、鹽鹵豆腐，值得墾丁及其他景點學習，縣府將利用墾丁自然美景結合運動、落山風等方式，創造專屬於當地的活動或玩法，讓外界重新認識墾丁。