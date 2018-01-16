〈台北都會〉動保處長今退休 疑為拆狗場案

2018-01-16

〔記者郭安家／台北報導〕台北市動保處長嚴一峯今天退休，多位動保人士指出，壓倒嚴一峯最後一根稻草是，陽明山國家公園管理處去年耶誕節拆除竹子湖鄭姓阿嬤狗場，約有九十隻毛小孩須短期安置，但動保處疑似允許三峽成福路一間衛生條件堪憂狗場成短期安置空間，惹爭議；動保人士已委託民進黨中正、萬華區市議員參選人陳彥丞向調查局檢舉此事。

陽管處昨表示，鄭姓阿嬤狗場被拆，是依據法院判決強制執行，陽管處也編列二八一萬元標案，找廠商協助移至短期安置犬隻，且依照「動保法」規定，要動保主管機關同意、監督下，才可找狗場短期安置。當時，也找動保處開會，動保處也有附文指三峽該狗場受動保處補助，且函文僅列該狗場，因此，陽管處也同意該狗場成為短期安置所。

對此，動保處否認到底，指「怎麼可能」推薦該狗場、這「說不太通」，並指這是陽管處的標案。動保處強調，該狗場確實曾列為動保處貓狗長照計畫的地點，當時衛生狀況滿好的、沒有很髒，也未後續擴建，是幾個月後衛生環境才變不好。

陳彥丞說，鄭姓阿嬤的陽明山狗場約有廿三隻獒犬，還有德國、比利時狼犬等九十隻毛小孩，當時由財團法人台灣流浪動物希望協會得標，進行麻醉、捕狗等事宜，該協會代表人就是雙和動物醫院院長陳志宏，動保處疑似再出具核可證明，讓三峽狗場可作安置點，而雙和醫院又與三峽該狗場合作，但狗場衛生條件堪憂，他已向調查局檢舉。

雙和醫院院長陳志宏則說，動保處完全未指定他們擔任安置廠商，是胡說八道；他們是協助政府單位、法院安置代管病狗。

北市府政風處長沈鳳樑則說，如有這種情況，政風處會儘速調查、了解，釐清招標是否有問題，廠商履約過程中，是否送到不是很合法的狗場。