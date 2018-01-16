〈台北都會〉拍桌嗆跳桌 住六之六環差報告超火爆

2018-01-16

「跳桌」 不滿重啟環評 前廉政委員要求停開

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市環境影響評估委員會昨審查「住六之六自辦市地重劃區第二次環境影響差異分析報告」，會前環團於北市府前抗議市府未依法院判決撤銷環評，卻又重啟環評，會議開始之際，前北市府廉政委員會委員方儉主張，召開會議與法院判決牴觸，更直接站上主席台桌面要求停開，環委會主席、環保局長劉銘龍拍桌怒指，這是原案環評延續，不是重啟環評，環保局須依法受理並送環評會審查，劉要求方下來，兩人數度言語交鋒，場面僵持一小時，最終劉宣布散會，會議擇期再召開。

住六之六屬都市計畫山坡地住宅社區開發案，地點位於陽明山士林區永公路二四五巷卅四弄，申請開發面積約五十四公頃，於八十五年通過環評審查，但環保局之後發現，開發內容與原通過的環境影響說明書不一致，要求開發單位依環評法辦理變更。

「拍桌」 環保局長怒指「欺負我卡細漢」

例如九十六年環說書中，原先僅通過可挖填廿五萬立方公尺的土石方量，但實際上挖填量卻達五十八萬六千立方公尺，由當地地主組成、主張開發的重劃會遞交「變更內容對照表」進環評會，當時雖通過，但民間團體認為開發行為內容如有變更，應重辦環評或進行差異分析，因此提出告訴，一○三年最高行政法院判決以對照表通過無效定讞，當年三月廿六日環保局將此結果提報第一三六次環評委員會，最終決議：依最高行政法院判決，請開發單位辦理環境影響差異分析報告相關作業。

方儉說，最高行政法院宣判市府敗訴，敗訴方就應按判決依環評法回復當地安定狀況，卻重啟環評會，毫無合法性，對於環評會違反行政程序原則，將會再到法院提告。他說，跳上主席桌子阻止開會，「就是要站在官司勝訴方的高度，看環保局搞這個違法程序」，「我準備下一個九年、十年要跟你們抗爭」。

環局︰原案環評延續 須依法受理

環保局長劉銘龍則說，環評委員歷經換屆，開會就是要充分說明，環保局敢對外實況轉播會議，以昭公信，並告訴方「你有很多高見，會讓你充分表達，但不會因為你站在這裡，就這樣散會」，更數度動怒拍桌怒指方「欺負我卡細漢」，嚴重違反公務執行，強調討論公共議題沒有必要搞成這樣，一切依照程序處理，到底哪裡違法？環保局副局長蔡玲儀會後受訪強調，法院判決撤銷的只是「土石方量變更內容對照表」，不代表一切都要停擺，環保局一切按照程序辦理，請開發單位辦理環境影響差異分析報告，若不做反而變成瀆職，近期會再擇期召開會議。