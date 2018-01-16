〈台北都會〉安置貓狗 買地爭議控前雙溪鄉長詐欺

2018-01-16

〔記者王定傳、俞肇福／新北報導〕照顧近七百隻流浪貓、狗的女子張慧敏，前年募款在新北市雙溪區購地安置貓、狗，在前雙溪鄉長林讚枝出示有區公所、里長背書的「既成道路證明」下，購買僅有一條聯外道路的土地，事後才發現這條道路是私人地，地主拒絕借道，導致張女購買的土地無出路，她昨天和動保團體怒告林讚枝等人涉嫌詐欺，要求返還土地價款。

唯一聯外道為私人地 地主封路

新北市流浪貓狗再生保護協會理事長張慧敏，昨天與台灣樹人會秘書長潘翰疆等人，到新北地檢署遞狀控告林讚枝涉犯詐欺、偽造文書，並控告開立「既成道路證明」的雙溪區三港里里長葉俊郎，以及發出「經實地查詢勘查，該道路確為既成道路」函文的雙溪區長劉新民等人；張慧敏質疑說，葉俊郎等人根本無權判定既成道路，卻開立不實文書，涉嫌偽造文書罪。

張慧敏前年募款購買雙溪三叉港段的六筆土地，她說，因該地只有一條路與公路相鄰，但林讚枝保證一定可以通行，還承諾若無法通行將原價買回，甚至出示既成道路證明及函文，沒想到購地後道路的地主卻設置路障封閉道路，導致她無法進出，眾多毛小孩也面臨無家可居的窘境。

林讚枝︰路早已是既成道路

對此，林讚枝表示，土地是別人委託他代售，張慧敏當初到現場看了多次，滿意了才找土地代書辦理買賣作業，都詳載於售地契約中；至於是否為既成道路，看空照圖就知道，早在廿年前就是既成道路。

劉新民說，不知對方指控為何，等接到司法單位傳喚後才能回應；葉俊郎則指出，當初是林讚枝叫他開立證明，他認為這條聯外道路屬既成道路是事實，所以也沒多想，這條既成道路是前任村長和升格前的鄉公所商談後，為了慈安宮媽祖遶境而開闢，只是現在大家都不歡迎養狗場進駐，才不讓她借道使用。