〈台北都會〉擁夢飛翔 國一女樂觀守護昏迷父

2018-01-16

教局新書發表 記錄10生命勇者

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市政府教育局昨天舉辦《擁夢飛翔13》新書發表會，記錄十位生命勇者學子，以堅定、樂觀的意志逆轉困境。鷺江國中一年級的吳宥葶，因身為烘焙師的父親在刷油漆時，不幸從高處跌落，撞擊腦部後陷入昏迷狀態，家逢巨變，但不會頹喪消沉，反而更積極努力，協助媽媽分擔重擔。

喜愛畫畫的吳宥葶，透過彩繪替自己刷上不同人生，她堅強地說，「人生的道路無法順遂平坦，總有些崎嶇不平，總有些荊棘阻撓，我們總是不能預測下一秒會發生甚麼事，然而自己往往就是自己的『貴人』」，只要保持樂觀，就沒有什麼不可能。

個子嬌小的竹圍國小五年級學生吳于嫣，罹患罕見疾病軟骨發育不全，曾引起水腦症，進行腦室腹腔分流手術，但不減對於運動的熱愛，也有堅定的勇氣，克服生活的不便。她說，「我要證明自己，我要勇敢追求夢想，讓跟我一樣是罕見疾病的小朋友，有足夠的勇氣，追逐自己的一片天。」

獲得一○六年總統教育獎的忠孝國中學生楊韻妮，雙親皆為緬甸華僑，在十歲那年父親罹患食道癌離世，一肩扛起「戶長」身分的韻妮與母親盡己所能助人，並對於身邊的同學、學校事務也十分熱心，雖身處逆境仍樂觀開朗，期許自己成為一個會為別人雪中送炭的人。

市長朱立倫稱許這十位傑出學子，憑著毅力、勇氣，克服先天的障礙或後天遭遇的險阻，故事讓讀者在心靈搭起希望。教育局表示，自民國九十三年開始推出系列專書，就是希望能提供青少年認同學習的楷模，勇敢面對未來，以正向積極態度迎向挑戰。