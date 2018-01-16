〈台北都會〉慰留失敗？ 簡余晏退出公務LINE框

2018-01-16

留話「感謝市長多年來的照顧」

〔記者郭安家／台北報導〕台北市觀傳局長簡余晏向市長柯文哲請辭，柯文哲常把「去者不追」掛在嘴裡，但日前罕見要副市長陳景峻慰留簡余晏，並讓簡余晏休假一個月，預計二月回北市府上班，未料，昨天中午，簡余晏突然退出所有北市府公務LINE框，包括柯文哲所在的「市政府」框，還留下一句「感謝市長多年來的照顧」，隨即退框。

對此，簡余晏、陳景峻並未接記者來電，無法取得進一步回應。北市府發言人劉奕霆說，簡余晏的辭呈目前在陳景峻手上，市長仍認為急事緩辦，並由陳景峻持續與簡余晏溝通。

外傳32歲副發言人陳思宇接任

有市府官員向本報提供簡余晏退框截圖，昨中午，簡余晏於北市府公務框留言，「感謝市長、各位前輩、夥伴大家多年來的照顧！感謝再感謝！」接著立馬退出公務框，令不少官員、幕僚錯愕。

外傳柯文哲已在上週告知北市府副發言人陳思宇，讓今年卅二歲的陳思宇出任觀傳局長，只要等簡余晏請辭流程跑完，陳思宇就升局長。

對此，陳思宇表示，目前未接獲相關訊息，人事的部分並非她所能掌握，一切尊重長官的安排，目前以把副發言人做好為主。陳思宇台大國發所畢業，曾任簡余晏機要秘書，熟悉觀傳局業務，副發言人任內也辦理行動市政會議，而其父親則是台聯黨市議員陳建銘。