〈台北都會〉錄取清潔隊員 大學學歷最多

2018-01-16

佔4成 月薪近4萬 總錄取率1成3

〔記者周彥妤、鍾泓良／台北報導〕台北市環境保護局昨指出，日前辦理的「一○六年儲備清潔隊員甄試」，開出月薪近四萬元，應考人數計三五六○人，合計錄取四七六人，錄取率約一成三；而錄取的四七六人中，最高齡為六十一歲、最年輕為十六歲，多數為廿至廿九歲及卅至卅九歲的青壯年，分別均佔近四成，大學學歷畢業最多佔四成，高職畢業為其次佔一成六。

環保局指出，去年儲備清潔隊員甄試應考人數計三五六○人，考生皆須參加體能測驗及筆試測驗，最後錄取四七六人，其中一般類組三三○人、保障類組一四六人，錄取率約十三．四％；而錄取的四七六人中，最高齡為六十一歲、最年輕為十六歲，多數為廿至廿九歲及卅至卅九歲的青壯年，分別均佔卅八．二四％，大學學歷畢業最多佔四十．五％，其次為高職畢業佔十六．一八％。因該工作適用勞基法，所以報考年齡限制最低為十五歲。

錄取的卅四歲邱小姐受訪表示，她大學念應用外語，畢業後從事會計工作近七年，但工時很長，薪水也普通，後因生育而離職在家做家管；會選擇報考儲備清潔隊員，除了薪水還不錯外，自己也喜歡接觸人群，平常對環保議題也有關心，對環境清潔工作更不排斥，為順利通過體能考試，更向工地借用沙包到操場跑步鍛鍊體能，練習期間將近半年。

就服處︰大專學歷以上本來就多

台北市就業服務處長游淑眞表示，台北市失業者以大專學生為多數，但因大專學歷以上者本來就多，並非大環境不好，大家才選擇去報考清潔人員。她補充，大專生報考清潔隊員是每年都會有的狀況，因為清潔隊員薪水固定，若加上加給也很優渥，因此對大專生而言是份不錯的工作。