〈台北都會〉空軍三重一村招商 民團︰不應全村委外

2018-01-16

文化局︰可行性評估 將廣納意見

〔記者陳心瑜／新北報導〕歷史建築新北市空軍三重一村為全台第一座全村保存的眷村聚落，新北市政府文化局正著手修復並研擬招商，打造新北市眷村文化園區，而造型特殊、全台唯一的地下「甬道」將重見天日，成園區亮點。但有民眾認為三重一村保存不易，不應全村委外營運，文化局則回應全案仍在可行性評估階段，將廣納各方意見進行規劃。

文化局昨天舉辦「新北市歷史建築空軍三重一村營運移轉（OT）前置作業案公聽會」，主任秘書翁玉琴表示，修復空軍三重一村初估需一．二億元，預計今年九月完成修復，最快今年七月招商。

新北市眷村文化協會成員董俊仁等人認為，民間社團與眷戶努力爭取保留文化資產，應朝公共方向經營，千萬別全區委外成商業空間，可以部分空間委外、部分官方自營，像台中市審計新村、光復新村和台北市寶藏巖都是成功案例。

眷戶朱楚雲說，他在三重一村居住將近半世紀，樂見公部門重視眷村，也期待不只是修繕硬體，更應該保存、發揚眷村文化。

翁玉琴則回應，三重一村占地一．四公頃，每年光是清潔、保全就需要兩百多萬元經費，還有園區硬體維護和人事開銷等，因此公部門希望引進民間資金，維護經營。

翁玉琴說，園區將朝推廣眷村文化、保存歷史建物、發展文創藝術和扶植青年創業方向規劃，包括文化展示、住宿體驗、文化體驗和美食商店街等，除了修復年久失修的房舍，也將埋藏地底的防砲陣地舊址重新開放，並記錄保存眷村故事。

空軍三重一村昔為日軍高砲陣地，後經國防部興建為空軍眷舍，是研究二戰在台軍事遺構的重要地點。依國軍老舊眷村改建條例被列為拆除地區，各界發起「三重市眷村文化園區營造運動」，二○○六年登錄為歷史建築。