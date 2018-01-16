〈台北都會〉昔水豐今乾涸 地方促整治三峽河

2018-01-16

〔記者邱書昱／新北報導〕往返三峽老街至祖師廟必經的三峽河，以往豐沛的河景，能夠划龍舟、釣魚外，提供民眾休憩空間，現今則溪床乾涸、橋墩裸露，難以與過去相比。立法委員吳琪銘邀集水利署、議員等相關人士，要求水利署能夠整體規劃，讓三峽河的觀光再現，帶動人潮。

民代建議參考倒伏堰工程

由於三峽河地下水面較高，流量不足的話難以積水，加上將攔河堰拆除後，導致現在乾涸更為明顯。吳琪銘表示，可以參考大漢溪的「倒伏堰」工程，能夠提升平日水位兼具大洪調節，不過必須要面對的就是水位提升後，長福橋橋墩「無落點式」改建工程困難度，以及老街沿岸的「隱藏式防洪牆體」的可行性。

對此，水利署第十河川局分析，如果使用倒伏堰工程確實會讓水位提升，但若遇到颱風期間，可能會造成清水街的風險，必須定期維護，而倒伏堰需要以人力方式操作，須增加人事費，同時，水位抬高也將影響結構物等問題。

目前三鶯地區部分污水管線主幹管用戶尚未接管，小部分生活污水會直接流入三峽河，第十河川局進一步指出，就算營造親水空間，水質可能也會影響到民眾休憩的意願；除此之外，長福橋在治理計畫中橋身的長寬都不夠，希望能改建以不落墩方式，才不受疏濬影響。

水利署︰將規劃營造計畫

水利署長賴建信承諾，會在六月底前先規劃防洪安全，以及三峽河整治暨景觀營造計畫，待報告出爐後會再向居民報告，後續也將投入五千萬經費執行整治及景觀營造計畫。