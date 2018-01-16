〈北部〉冬山農舍違規加蓋 限期1個月拆除

2018-01-16

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣冬山鄉一間農舍僅申請一一三坪建照，屋主卻大興土木，在原有農舍後方新蓋建物，違法面積近五十坪。縣政府建管單位昨會勘認定「重大違規」，要求屋主拆除。縣府強調，若一個月內未改善將強制拆除。

冬山鄉鹿得路這棟違規農舍，民國一○三年取得建照，隔年完工取得使用執照；但近日被民眾發現，農舍後方多了一棟兩層樓建物，主建物頂樓則新增「玻璃屋」，庭院還有水池等造景設施；經公所轉報，縣府建設處、農業處等單位昨前往會勘，認定增建部分屬「重大違章」。

建設處長林國民說，該棟農舍僅建照主建物合法，其餘兩側及後方增建部分都是違章，遠超過農舍不得超過農地面積十％規定，其餘九成農地也都填土，違規事實明確。

「如果是農民，不會這樣對待賴以為生的土地！」林國民指出，已行文要求屋主停工，並限期一個月內拆除，若未改善，縣府將強制拆除並向屋主索討拆除費，違規填土部分，則依違反區域計畫法開罰。

宜蘭縣政府列管全縣農地農舍違規案件三八二件，違規樣態包含農舍增擴建、農地未農用、填土造景等，均依違反區域計畫法開罰六萬至卅萬元罰鍰，去年強制拆除員山、礁溪、五結的三棟重大違規農舍，縣府表示，被認定「重大違規」農舍，縣府採即報即拆、即報即罰。