〈北部〉宜縣全面禁用底刺網 漁民陳情放寬

2018-01-16

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣今年起，宜蘭海域全面禁止使用底刺網作業。三十多位漁民昨前往縣府陳情，希望比照新北市等鄰近海域縣市政府規定，改成「限制三浬內不能使用底刺網」，不要全面禁用，維持漁民生計；副縣長黃適超說，會訂定配套措施並輔導漁民轉型，共同保護海洋資源。

底刺網使用時，固定張設在沙質海床或礁區，甚至包覆整個珊瑚礁；當漁具卡在珊瑚礁無法收網，漁民往往選擇棄置或割斷網具，造成底刺網纏繞海底，魚蝦等海洋生物經過就被卡死網中。漁業署對底刺網的使用，全國尚無一致法令；不過，宜蘭縣政府去年公告，今年起縣內轄區海域禁用底刺網作業，並禁止攜帶底刺網具進出宜蘭縣各漁港。

宜蘭縣現撈漁業協會和漁民昨到縣府陳情，希望宜縣府比照新北、台東縣市政府規定，改成「三浬以內限制底刺網捕魚行為」，也就是說三浬外不要禁用；總幹事李明通說，全面禁用會傷害很多漁民，太嚴格沒辦法真正實施，縣府要跟漁民及業者溝通，看有什麼方式可補償或轉型，例如給予補償金等。

縣議員邱嘉進也說，漁民生計還是要加以考量，縣府要協助輔導轉型，或者加以調整作業的距離，跟大家協商後再來執行，要有配套措施。

縣府農業處表示，縣內領有底刺網漁業執照漁船共有四艘，底刺網作業通常在魚礁區，沒有做好適當管理的話，覆蓋在珊瑚礁會影響魚類棲息地和繁殖區，魚類進不去也出不來，宜蘭縣政府才會決定全面禁止。

副縣長黃適超與漁民溝通後說，會向縣長反映漁民心聲，縣府嚴格執行前會訂出配套，加強政策說明並輔導漁民轉型，希望共同保護海洋資源。