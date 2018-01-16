〈北部〉用寫論文的心情 楊正端調查口訪

2018-01-16

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花縣文化局出版新書「典石」，六十歲主編楊正端在花蓮石雕創作者眼中，是安靜、不多話、「平常都躲在工作室」埋頭苦幹的藝術家。這次費時一年、四處調查口訪，「以寫論文的心情」來完成一萬多字的花蓮石雕史，為了要收進新書，篇幅有限之下，刪到只剩五千字。

石雕家蔡文慶說，這次楊正端寫成的石雕史內容相當詳盡，也希望將來有機會得以全文發表。

擔任花蓮縣文化局新書「典石」的主編楊正端，也是石雕家，他是彰化鹿港人，從小愛美術、書法，廿九歲才搬到花蓮，向石雕家廖清雲拜師學石雕、也到許禮憲的工作室學習，許禮憲看他「這個人大概待不了三天」，沒料到他真的在花蓮落地生根。

楊正端投入石雕創作，一九九一年獲花蓮縣「洄瀾美展」首獎「洄瀾獎」出道，也在首屆的花蓮國際石雕藝術季戶外創作比賽獲得傑出創作獎。他說，創作者因忙於創作，第一次能對「石雕」有完整的論述出來，非常難得，能夠完成也相當有成就感。

他說，這次整理花蓮石雕史他口訪許多地點、人物，以寫論文的心情整理出一萬多字內容，相當詳細，不過因為「典石」並非單純的歷史書，還包括其他面向，因此包括內文、引用文獻都多所刪節，只剩五千多字。他認為，平常都待在工作室創作，因為寫書，第一次有機會好好爬梳整理石雕的論述，心得則如同胡適所說：「種種從前，都成今我」，目前花蓮石雕藝術發展時間僅短短三十年，國外也是「幾百年才出一個藝術名家」，石雕藝術的未來還需要時間來沈澱。