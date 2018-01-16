〈北部〉藝術家創作故事 書寫花蓮石雕史

2018-01-16

石雕全紀錄 見證台灣精彩一頁

〔記者花孟璟／花蓮報導〕為當代「花蓮石雕藝術」書寫歷史，花蓮縣文化局耗時一年採訪、編纂完成「典石Hualien Stone Sculpture」新書，昨舉辦發表會，分成石雕發展史、大事記、口述記錄廿七位花蓮當代石雕家的創作生命史，以及花蓮各公共空間的石雕作品索引地圖，成為台灣藝術界近年難得以「石雕」為主題的專書。

花蓮山區蘊藏大量大理石、蛇紋石礦產，一九六一年退輔會榮民大理石工廠設廠後，帶動整個花蓮石藝產業的黃金年代，從原石開採、裁切、車床、加工、雕刻，除了生產大量的石壺、石杯、煙灰缸、煙斗、屏風等石材加工品，是許多遊客到花蓮一定會買的伴手禮，當時的花蓮「到處看得到石藝品店」，也供應國內建材、造景所需，石材加工剩餘的零碎下腳料則拿來鋪設人行步道。

知名雕塑家楊英風受聘擔任榮民大理石廠顧問，一九六九年、七○年還以下腳料創作大件景觀藝術品「大鵬」、「太空行」，堪稱經典。但九○年代後期經濟不景氣，大理石需求減少，榮民大理石廠二○○三年關閉，原本的匠師紛紛轉型石雕創作，第一代轉型包括林聰惠、廖清雲、郭清治、許禮憲等。

主編楊正端說，花蓮石雕藝術的發展才短短三十年，而綜觀過往，石雕界最值得一提的幾件大事，包括榮民大理石設廠、一九八三年花蓮縣成立文化中心，開始鼓勵並推動石雕藝術創作，一九九五年民間開辦石雕藝術季，一九九七年官方接下來辦，這幾個重要的時間點，是今天花蓮石雕呈現繁榮面貌的關鍵；而書中還有包括石雕大事紀、人與石雕家、空間與石雕等面相，並走進花縣當代廿七名石雕家的藝術工作室，讓藝術家現身說創作心法、並搭配精彩照片，而書中也提到賞石文化、人才傳承等等面向。

花蓮縣文化局長陳淑美說，花蓮從一○二年起連續四年出版「典石」中英文專業石雕季刊，為國內首見以石雕為題的專門期刊，也獲得台灣文獻館評為一○六度的台灣文獻佳作，希望讓花蓮石雕家的努力，吸引國際收藏家、公共藝術案件來採購，去年起則編纂「典石」專書，希望藉由書籍出版見證台灣藝術史上「石雕」的精彩一頁。