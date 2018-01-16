〈北部〉芎林區段徵收空地 流浪狗追人

2018-01-16

〔記者廖雪茹／芎林報導〕新竹縣芎林鄉近年來推動都市計畫區段徵收，讓農村型的芎林朝都市化發展，但過度期間出現流浪狗問題；鄉民代表鄭昱芸說，許多鄉親在重劃區內散步，多次被流浪狗追逐而受到驚嚇，小孩的安全令人擔心，希望相關單位正視，並鼓勵鄉親為犬貓結紮。

芎林公所清潔隊長三仁壽說，公立動物收容所「零撲殺」政策去年二月上路後，除非是有傳染疾病或攻擊行為，危害到民眾安全，清潔隊才會協助捕捉。

鄭昱芸說，芎林鄉區段徵收面積合計約四十公頃，已有部分住戶進駐，每天晨昏常見長輩帶孫子到公園或重劃區道路散步；但部分用地仍在施工，可能是有食物來源，空曠地方常見成群流浪狗，有的會追逐小孩，甚至曾經撲到人身上，讓鄉親感到害怕。

鄭昱芸說，台灣逐漸以「結紮」人道方式解決流浪狗問題。台灣之心愛護動物協會和新竹縣家畜疾病防治所等單位，廿日在湖口、廿一日在新埔有免費結紮活動，她將爭取四月到芎林舉辦，鼓勵「領養代替購買，結紮減少流浪」。

新竹縣家畜疾病防治所所長彭正宇表示，新竹縣去年收容四百二十一隻犬貓，送領養三百八十五隻，認養率逾九成。農委會預估，新竹縣家犬約四萬六千多隻，家貓約一萬一千八百多隻，但結紮率只有三成多，今年預計辦五場結紮活動，希望為一千隻犬貓完成結紮。