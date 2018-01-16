〈北部〉新竹再現「垃圾瀑布」 百年古道變垃圾場

2018-01-16

外籍部落客 再爆非法傾倒

〔記者廖雪茹／芎林報導〕長年在臉書分享台灣瀑布秘境的外籍部落客「小飛」，繼去年貼出司馬庫斯出現「垃圾瀑布」，又在臉書貼出新竹縣芎林鄉水源保護區被非法傾倒垃圾，鄉公所和警方等昨天早上現勘，在著名的百年三段崎古道周邊，赫見多種廢棄物散佈、綿延約三百公尺長。

三段崎古道 垃圾綿延300米長

地方人士研判，棄置點人煙稀少，只有當地人通行；研判可能是熟悉地緣關係的不肖業者所為。清潔隊從垃圾中發現住戶資料，將聯絡當事人說明，初步查看，垃圾綿延約三百公尺長，將再確認位置和數量，先代為清理，事後向污染行為人求償。

將從垃圾找資料 聯絡當事人

「小飛」在影片中說「很不幸的，這比我想像中的還嚴重」，還說「這裡是頭前溪上游的集水區，下游會做作灌溉和飲水用」。希望能透過影片，讓大家重視非法傾倒垃圾的問題。

詹姓民眾說，去年走三段崎古道就發現古道入口及芎林往來新埔的產業道路沿線邊坡，被倒了很多營建廢棄物，之後開始出現其他垃圾，卻未見相關單位處理。陡峭的斜坡上被棄置大量裝潢廢材、家庭垃圾、工業廢料、農藥罐及沙發、床墊、浴缸等大型家具、甚至廢棄轎車。

鄉民代表鄭昱芸說，芎林鄉近年推動社造，美化家園，卻遭亂倒垃圾，希望鄉親一起守護家園。

下山村村長何信橋說，棄置點位在下山往來新埔寶石的產業道路上，沿線僅零星住戶和大片果園；此處為三段崎古道中點，其中一段保留原始風貌，入口竟遭亂倒垃圾，實在可惡！