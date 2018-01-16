〈北部〉柑橘未採已爛 果農質疑人造雨釀禍

2018-01-16

6日人工增雨後 公館果園傳出災情

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕月初連日大雨，水利署為紓解苗栗水情，本月六日在苗縣明德、永和山、鯉魚潭水庫進行人工增雨，但卻陸續傳出公館鄉果農接連反映，正值採收期的茂谷柑、紅蜜橘等柑橘在樹上就腐爛，每戶果農損失多達兩萬多斤，質疑是人工增雨造成，但經濟部水利署表示，仍須將爛果送交行政院農委會農業試驗所化驗才能釐清原因。

水利署：送農試所化驗 釐清原因

立委徐志榮昨會同水利署官員、公館鄉長曾美露等人到果園勘查農損情況，果農看著滿地爛掉柑橘心痛表示，辛苦栽種的柑橘正進入採收期，四日採收時果實狀況都良好，但自六日水利署在水庫施作人工增雨後，掛在樹上的柑橘外皮都軟掉，撥開果實內部也爛掉，其中又以紅蜜橘、茂谷柑、美人柑受損嚴重。受影響果園約一甲地，果農損失近百萬元。

約一甲地果園受影響 損失近百萬

果農彭邱金枝強調，過去柑橘即便遇到連日大雨也不至於在樹上就腐爛，前年三月採收茂谷柑也正逢水利署施作人工增雨，同樣造成爛果情形，因此懷疑這次柑橘受損情形也是受到人工增雨影響，希望能獲得賠償。

水利署：人造雨化學成份 符合標準

對此，前來會勘的水利署官員回應，為解乾旱又避免造成災情，人工增雨會在大雨特報發布前施作，且都是在水庫集水區上方，最多增加十％降雨量，而根據台灣大學及中央研究院分析，人工增雨使用的化學成份，經過一至兩小時的擴散後，從入雲到降雨等過程，濃度皆已低到與自然界背景值無異，對環境、農作物不會有明顯影響。

可能是連日降雨 加上寒流所致

水利署強調，往年罕見冬季連日累積超過兩百毫米的降雨量，再加上寒流來襲，也有可能因此造成農作物損傷，而目前造成柑橘農損的原因不明，會將爛果送交農業試驗所化驗，釐清確切原因。

苗縣農業處表示，因這次災損範圍尚不符農業天然災害補助標準範圍內，因此無法獲補助。徐志榮則說，目前先釐清確切肇因，也呼籲水利署日後若須進行人工增雨，可事先通知農民，預作準備。