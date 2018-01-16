〈北部〉茶園3月天 戀戀魯冰花節將登場

2018-01-16

龍潭大北坑、三水與三和社區廣植

〔記者周敏鴻／龍潭報導〕龍潭區大北坑、三水與三和社區的十三公頃茶園，茶樹之間種植了鵝黃與藍、白共三色的魯冰花，做為滋養土地的綠肥作物，預計三月間能盛開，市長鄭文燦昨天前往大北坑社區視察時預告，三月間魯冰花盛開時將舉辦「戀戀魯冰花節」，邀請民眾賞花、體驗客家風情。

魯冰花的花語是「母愛」，鄭文燦說，魯冰花是極佳的綠肥作物，因花朵凋謝後落入泥土，就能成為肥料幫助茶樹健康生長，客家人認為魯冰花「繁華落盡，滋養土地」的精神，就像客家母親一生無怨無悔地為家庭犧牲奉獻，所以魯冰花也被客家人稱為「客家母親花」。

他以客家文學大老鍾肇政的著作「魯冰花」為例說，書中除了描寫一名老師在教育界的無私貢獻外，同時也讓讀者認識了客家庄春天栽種鵝黃色魯冰花的美麗景致。

鄭文燦邀民眾3月3日到11日前來

市府為重現早年客家庄的茶鄉風情，選擇大北坑、三水、三和社區的十三公頃茶園，派員輔導農民在茶樹之間種植鵝黃與藍、白共三色的魯冰花，預計三月會開花，花期約二到三週。

屆時翠綠的茶樹之間，就能看到鮮豔的魯冰花盛開，鄭文燦預告，「戀戀魯冰花節」預計三月三日到十一日登場，屆時大北坑、三水、三和社區都是展區，歡迎民眾到時前來龍潭區暢遊茶園並觀賞魯冰花之美。