〈北部〉欠繳停車費22萬餘元 車輛遭查扣

2018-01-16

全市欠繳第二名 在中壢被發現

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕行政執行署桃園分署、桃園市政府交通局，持續查緝欠繳停車費及長期霸占公有停車位的車輛，昨天一早在中壢區接連發現全市欠繳停車費「第二名」及「第七名」的車子，執行官立即前往強制查扣，將車輛拖回桃園區富國路一百號保管，桃園分署表示，如車主再不繳納欠費，車輛將面臨拍賣，專案執行至今已強制查扣九輛車。

桃園分署、市府交通局透過即時停車管理資訊及路邊停車收費員，只要發現欠費車輛停進公有停車場或路邊停車格，即通報強制查扣，桃園市欠繳停車費大戶「第一名」、總計欠繳廿三萬多元的車輛，已於去年十一月在龜山區湖邊路被查扣，車輛霸占停車位長達三年多。

累積欠繳廿二萬餘元、名列「第二名」的陳姓車主，以及欠繳十一萬餘元、名列「第七名」的華姓車主，二人的車輛昨早分別被發現停放在中壢區元化路中正公園旁停車格與中豐路中央公園水岸綠廊旁停車格，被強制查扣拖吊時引來許多晨運民眾好奇圍觀。

陳姓車主的車子為一九九二年份的藍色TOYOTA、外觀保持良好，華姓車主的車子為一九九四年份的白色中華貨卡；居民表示，白色貨卡已停放多日，占用停車格讓其他民眾無法使用。

桃園分署統計，從去年十一月以來已累計查扣九輛欠費車，有車主在車輛被查扣後立即清償或是辦理分期繳納欠費，也有車主仍拒絕清償，車輛直接被拍賣抵償，其中欠繳大戶「第一名」的車輛，被以三千元拍賣抵償欠費。

桃園分署表示，由於欠費車輛行蹤不定、追查困難，過去強制執行多以不動產為主，因車輛欠繳停車費、長期霸佔公有停車位問題嚴重，因此祭出專案直接鎖定車輛強制查扣，一來扣車要求車主盡速清償欠款，二來也能解決停車位被霸占的問題，也再度呼籲欠費車主趕緊繳納，以免愛車被強制查扣，面臨拍賣、強制扣薪、扣存或拍賣不動產，得不償失。