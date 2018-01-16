〈北部〉施工與活動撞期 北橫非假日也塞

2018-01-16

百吉至角板山段進行路面刨鋪

〔記者李容萍／復興報導〕復興區角板山梅花季正熱鬧進行，「新溪口吊橋」、「羅浮溫泉泡腳池」也於上週六開張，昨天天氣回暖吸引民眾來此賞花、體驗新景點，不料北橫公路不僅假日塞車，昨天的非假日也告塞車！原因就出在公路總局復興工務段正進行北橫公路百吉至角板山段路面刨鋪作業，且採單線雙向通行管制，被塞在車陣中的遊客抱怨連連，批評市府新景點啟用、辦活動，卻未與工務段橫向協調修路時程；復興區長曾志湘下午緊急與工務段會勘，協調避開遊客上山的時間施工。

又逢梅花季與新溪口吊橋啟用

復興區全長三○三公尺的「新溪口吊橋」、「羅浮溫泉泡腳池」十三日同日啟用，「角板山梅花季」也從十三日至廿一日展開，盛開的梅花與新景點的加持，加上天氣回暖，二天的週休假日吸引了七萬人次遊客前來，昨天也有六千人次的遊客上山。

但，儘管昨天車流量已較假日減少很多，通往角板山的北橫公路卻仍塞車，遊客從百吉隧道開到角板山得花一個多小時，讓想避開人潮選擇非假日出遊的民眾既納悶又生氣，復興區公所的抗議電話也響個不停。

曾志湘昨下午急忙率隊現勘，發現復興工務段正進行路面刨鋪作業，採單線雙向通行管制是塞車主因，對於工務段施工卻未能錯開新景點的啟用時間，更沒在啟用前的交通運輸會議提出施工計畫頗有微詞，當下要求施工單位即刻改善，以避免北橫交通打結，造成民眾敗興而歸。

工務段︰日間施工因瀝青特性

對此，復興工務段長郭金讓解釋，北橫百吉至角板山段公路設施改善工程於去年十二月十八日開工，預定四月十六日竣工，施作內容包含排水溝、護欄及路面等設施改善，昨起至十八日的上午六點至晚上十點進行路面刨鋪作業，因瀝青鋪面的特性，若於低溫下鋪設，冷卻太快不利滾壓作業，考量當地夜間溫度較低，因此安排於日間施工。

建議遊客多搭乘大眾運輸工具

郭金讓說，不巧施工期適逢新溪口吊橋啟用及角板山梅花季登場，針對交通管制影響遊客行車部分，工務段今天會利用新溪口吊橋每週二的休園日加速路面鋪設，後續會視平日的車流狀況，機動調整日間施工期程，將對遊客車潮的影響降至最低。由於北橫路幅狹小，角板山周邊停車空間不足，工務段也建議上山遊客多搭乘大眾運輸工具，避免自行開車上山，以免塞車影響出遊心情。