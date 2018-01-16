〈北部〉三星上將梨寒害 梨穗5成受損

2018-01-16

若再遇寒害 今年恐無梨可收

〔記者張議晨／宜蘭報導〕日前寒流來襲，嚴重影響宜蘭縣三星鄉上將梨嫁接成效；鄉長黃錫墉說，這波寒害，全鄉正結花苞的梨穗約五成受損，個別梨農受損率超過七成，災情慘重。梨農說，若再遇寒害，今年恐無上將梨可收成。公所緊急補助小雨傘、破風網等防寒設施，希望減輕梨農成本，預防二次寒害。

三星鄉上將梨種植面積約四十二公頃，以黃金品系、豐水品系為大宗，還有少部分秋黃品系；豐水品系接穗期較早，元旦過後，梨農就陸續嫁接，為防受寒還為梨穗穿上小塑膠袋；但上週寒流氣溫驟降，大批剛嫁接好、正結花苞的梨穗，不敵寒風慘遭凍傷。

鄉長黃錫墉及上將梨產銷班長等人，昨到萬德村梨園勘災；「心真的在淌血！」梨農潘文德說，他的梨園因嫁接早，在花苞萌芽階段碰到寒流，梨園損失超過七成，這幾天趁著天晴進行二次嫁接，但若再碰寒害，今年上將梨恐無收成。

公所補助買小雨傘與破風網防護

黃錫墉指出，上將梨為三星鄉重要作物，梨樹受寒害易造成嫁接失敗，得進行二次嫁接增加成本，對梨農是不小負擔，考量農友需求，公所先動用預備金補助三十萬元，補助四個高接梨產銷班購買小雨傘與破風網，希望在下波寒流來之前作好防護，降低農友成本。

縣府表示，目前已回報的上將梨受損面積約一點五公頃，災損狀況還在統計，待公所及農會完成回報，將彙整呈報農委會爭取現金救助。