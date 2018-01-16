〈北部〉竹縣怒批中選會 力爭立委多一席

2018-01-16

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣長邱鏡淳昨與多名縣議員、鄉鎮長譴責中選會對第十屆立委名額分配和選舉區的計算受政治黑手干預，強調新竹縣要多一席立委！

盼依規定採第7屆算法增一席

邱鏡淳等人主張，中選會作為獨立機關，對下屆立委名額計算方式應保持超然、獨立，更應依公職人員選罷法第卅五條第三項規定，採第七屆立委選舉名額算法，讓新竹縣依法增加一席，而不是「屈服多數暴力」。

若採第4屆算法竹縣仍僅一席

國民黨縣議員林思銘說，日前與邱鏡淳等拜會中選會主委陳英鈐，呼籲勿淪為政治工具改採第四屆立委選舉的名額算法。

陳英鈐竟說，相關問題經函文各縣市政府提供意見後，發現多數縣市傾向採第四屆算法，中選會參考多數縣市意見決議後，將函送立法院同意後公布。

議長張鎮榮抨擊，採第四屆的算法只對直轄市有利，對人口介於四十萬至八十萬的中級規模縣市如新竹縣不公平！

副議長陳見賢說，第四屆和第七屆立委選舉各是複數選區、單一選區，兩者選舉制度不同，名額分配計算當然不同，不能相提並論。如採第四屆算法，新竹縣下一屆仍只有一席，六都的桃園、台中、台南將各加一席，南投、嘉義、屏東三縣則各少一席。 若依第七屆計算，新竹縣、台南市將各增一席立委，高雄市、屏東縣將各少一席。

科學園區公會 力挺竹縣爭取

台灣科學工業園區同業公會秘書長張致遠表示，園區產業發展碰到困難時需要立委幫忙，好不容易盼到新竹縣有機會多一席立委，如果真的被「做掉」，產業界一定會當新竹縣府、議會向中央抗議的後盾！