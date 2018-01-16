〈北部〉新竹市活化二戰軍事工業遺址 前瞻補助8830萬

2018-01-16

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市前日本海軍第六燃料廠新竹支廠，為台灣少數僅存二次世界大戰軍事工業遺址群，大煙囪是醒目地標，市府向文化部爭取納入「前瞻基礎建設─再造歷史現場計畫」，獲補助八千八百卅萬元，將啟動「大煙囪廠房基地眷村文化保存計畫」，邀請在地團體共同活化。

燃料廠大煙囪內 發現霜毛蝙蝠

新竹市文化局表示，今年將先辦理園區整體規劃，再進行細部設計及後續修復再利用工程。重整二戰軍事工業、戰後眷村生活遺跡，連結周邊汀甫圳，重現具歷史文化意涵的地景資產；由於燃料廠大煙囪內發現稀有的霜毛蝙蝠，為重要生態場域，未來也計劃結合跨領域科技，規劃全台首創VR體驗的蝙蝠生態博物館，但何時動工尚未敲定。

新竹市文化局表示，二次世界大戰後，國軍眷戶遷入大煙囪廠房基地，利用原廠房內部空間搭建隔間，分戶居住形成「屋中有屋，房中有樓」特殊景觀，廠房大煙囪更成稀有霜毛蝙蝠棲地。

林智堅：邀原住戶等參與修復

新竹市長林智堅說，市府為活化老建築，重現歷史場景，啟動大煙囪廠房基地眷村文化保存計畫，將修復並再造基地內指定保存的眷舍與整體環境、先簡易修繕臨建美路的六棟眷舍，並針對綠地、中庭、巷道等開放空間進行景觀設計與施工，全區修復也將邀請原眷戶、公民團體參與，引進在地力量與想像，並先啟動保溫睦鄰駐站計畫，接受團隊申請進駐閒置眷舍，連結在地團體活化空間，挖掘當地人文歷史及故事。

日前曾到現場視察的文化部次長楊子葆說，這項歷史遺跡「非常難得」，文化部樂意投入資源，也承諾將協助爭取其他經費，舉辦活動、展演，推動空間活化，盼能成為示範性計畫。

文化部允協助爭取其他經費

楊子葆說， 由於基地位處清大、交大與工研院、科學園區聚集的重要地帶，盼此計畫能妥善利用在地資源，成為各單位攜手參與的契機。