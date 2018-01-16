〈北部〉幼兒園監測室內空品 最高補助2萬

2018-01-16

〔記者陳昀／桃園報導〕頭昏昏、想睡覺，原來是沒開窗、二氧化碳在作祟！市府環保局補助立案幼兒園安裝室內空氣品質監測設備，能偵測二氧化碳（CO2）及細懸浮微粒，濃度過高時螢幕會警示，提醒老師開窗通風，每所幼兒園最高補助二萬元。

環保局長沈志修表示，幼兒生理發展尚未成熟，體質比成人敏感，長時間處在二氧化碳濃度過高或空氣不流通的室內空間，可能會頭暈、影響記憶力，恐怕也會影響健康，冬天大家習慣關窗戶，更需要注意。

環保局空氣品質保護科科長邱于珍指出，市面上的空氣品質監測設備一台約一萬元到二萬元不等，以補助二萬元為限，原則上就是一園補助一台，以此做為推廣，今年編列足額預算，可供五百七十所立案幼兒園申請。

她表示，部分縣市政府會補助裝設空氣清淨機，但考量若要降低二氧化碳或細懸浮微粒的濃度，打開窗戶、改善對流比較有效，空氣品質監測儀平時螢幕為藍色，濃度超標時會呈現紅色警示，提醒老師適時開窗通風。

環保局指出，凡領有市政府核發「幼兒園設立許可證書」的幼兒園都可提出申請，即日起開放至十二月卅一日止，通過審查後每所幼兒園最高可獲二萬元補助，詳情可查詢桃園市政府環保局網站、桃園市室內空氣品質資訊網，或電洽338-6021轉1243，周小姐。

張姓家長表示支持這項政策，他說，除了不要讓幼童因為室內空氣悶而昏昏沉沉、沒精神，幼童抵抗力弱，裝設空氣品質監測儀能提醒老師適時開窗通風，也可減少互相傳染疾病。