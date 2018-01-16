〈中部〉台中科大南屯校區開發 立委促加速

2018-01-16

校方︰規劃與長照機關產學合作

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中科技大學南屯校區開發案，地方屢有「只聞樓梯響，不見人下來」疑慮，立院教育文化委員會考察台中科大，盼學校加速開發時程，並與長照結合，校長表示，將規劃與長照機關或醫院產學合作。

台中科大目前學校師生及教職員數多達二萬餘人，但現有三民校區約五．七公頃、民生校區約○．九七，均已不敷使用，立委張廖萬堅指出，該校南屯校區多達七．七公頃，校方規劃興建第一期工程「中護健康學院綜合大樓」，但行政院已在二年前核定九．六二億元，卻遲遲未見動工。

張廖萬堅指出，該校南屯校區附近興建勞工住宅，但生活機能尚嫌不足，多年來，地方均殷切期盼台中科大能加速開發南屯校區，引進大學城的活力，繁榮地方。此外，台中市也在附近開發精密機械科技創新園區，盼台中科大能同時發展精密園區產學合作平台；他另指出，台中科大有護理系、老人照護系，也能配合政府長照工程，加強規劃長照園區。

教育部技職司副司長謝淑貞指出，該校南屯校區規劃，歷經了包括少子化趨勢下相關開發必要性、台中科大與台中護專合併磨合及發展定位規劃等，開發一波三折。

台中科大校長謝俊宏指出，目前南屯校區第一期工程中護健康學院綜合大樓工程已委由營建署代辦，預計一一二年開始使用，另針對學生宿舍及運動館配套，也加緊規劃中。

謝俊宏說，南屯校區將規劃發展長照產學合作，包括與長照機關或醫院合作。