〈中部〉永春國小語文賽 古禮寫金榜

2018-01-16

〔記者蘇孟娟／台中報導〕鼓勵學生扎根語文風氣，並搶救學生的語文能力，永春國小有新點子，除自辦校內語文競賽外，更依古禮寫金榜，由校長點榜、揭榜，慎重公告得獎學生，讓學生備感榮耀，盼達到見賢思齊效果，鼓勵學生在語文學習下工夫。

永春國小上個月舉辦校內語文競賽，語文競賽包括演說、朗讀、作文、寫字及字音字形等廿一項競賽，由各班推薦選手參與，結果全校一千五百餘名學生中，有二百餘人挑戰，校方以市賽規格辦理，每名選手上台時，均全程錄影，替選手留下參賽紀錄，最後共選出各項前四名、共八十四名選手。

校長點榜、揭榜 學生宣讀詔書

昨日校方更仿照古代科舉制度的皇帝點榜模式，將八十四名榜上有名的學生名單製成七公尺長的金榜，由校長林峻堅點榜，還請學生扮成宣詔官，負責宣讀詔書，宣讀後揭榜。

校方指出，之所以依循科舉儀式點榜、揭榜，主要考量古代科舉應該就是最古老的「語文競賽」，盼藉儀式教學生認識古禮的意義，例如由校長親自點榜，象徵榜單無誤，且點榜後也有名單不能再竄改的意義，再慎重揭榜，儀式雖簡單，但意義非凡。

永春國小的語文金榜高掛學校穿堂上方，學童看見自己榜上有名，均感覺十分榮耀。此外，校方也剪輯冠軍選手比賽影片，在穿堂的八十四吋大螢幕進行播放，另展示作文、寫字項目的優勝作品，讓學童觀摩學習。