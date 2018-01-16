〈中部〉打花博名號 后里馬補給爛被罵翻

2018-01-16

現代五項運動協會︰調查疏失

〔記者張軒哲／台中報導〕地雷馬拉松？十四日舉行的后里馬拉松賽打著台中花博會名號吸引逾三千名跑者報名，詎料，沿途補給品不足，也無醫療人員進駐，引發許多半馬與全馬跑者撻伐，直呼是參加過的最爛馬拉松賽，也讓市府跟后里區公所背黑鍋，主辦單位台中市現代五項運動協會指出，整個流程、廠商接洽規劃，都是委託一名黃先生獨力完成，協會疏於監督，對跑者深感愧歉，正在調查相關疏失責任。

繳千元只有水及水果 沒救護站

十四日舉行的后里馬拉松，主打為迎接「台中國際花博」開幕之暖場賽，從四公里至四十二公里分為四組，各收五百元至一千元不等。不少跑者是被「花博」馬拉松吸引，以為是市府主辦的賽事。有無數場全馬參賽經驗的王姓跑者指出，補給品只有橘子、香蕉、水，偶爾幾站會有小番茄，沒有肌肉噴劑，連運動飲料都是志工自掏腰包準備的，更遑論熱食、熱湯，跟其他賽事的補給品相差甚遠，讓所屬路跑團多名「快腿」，從二十六公里之後就一路走回終點。

不少跑者在五公里補給站還拿不到水喝，也讓補給站志工遭受諸多怨言。賽事報名的樂活網站，引起跑者留言撻伐，要求主辦單位道歉或退費，有人指出，「根本詐騙，公告有水、當季水果、運動飲料、餅乾等，卻只有水、水果，也沒救護站，破壞台中花博的名聲，獎牌像國小運動會發的。」

公所︰僅志工協助 未指導、協辦

后里區區長張大春指出，去年三月主辦單位有來公所拜會洽談合作事宜，公所沒同意，並且建議對方要找有經驗的馬拉松團隊合作，但路跑賽經過台中市府運動局核准之後，該單位又來拜託，公所最後只是有限度地請志工在補給站協助，去年下半年發現該單位經驗不足，有向運動局反映，但找不到中止活動的法令依據，去年十月在后里公所網站首頁公告，區公所並未同意列入指導單位，亦未與該協會共同舉辦，建議跑者若覺得權益受損，可以向主辦單位提告。

運動局︰補給站不在審核範圍

台中市府運動局長王慶堂表示，當時區公所有開過二次協調會，運動局只擔任指導單位，因為主辦書面資料完備，但補給站每場狀態不同，也不是運動局審核範圍，建議跑者要慎選主辦單位，研議未來沒辦過路跑的單位，不能舉辦相關活動。

台中市現代五項運動協會指出，整個流程、廠商接洽規劃，都是委託一名黃先生獨力完成，當時黃先生自稱有舉辦大型活動經驗，協會曾要了解籌辦進度，卻無從介入，協會疏於監督，對跑者深感愧歉，正請黃某提報相關資料，才能調查相關疏失責任。