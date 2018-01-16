〈中部〉糕餅業搶商機 花博甜點秀創意

2018-01-16

〔記者張菁雅／台中報導〕為迎接台中花博，市府經發局與台中市糕餅公會合作，邀請知名糕餅店家設計花博產品，十五日舉行發表會，同業彼此觀摩，希望開發更多產品，搶攻花博伴手禮商機。

櫻花馬卡龍、玫瑰蛋糕 可愛浪漫

經發局與糕餅公會共同舉辦「幸福甜點城」發表會，星野銅鑼燒、多喜田、哈克大師、法布甜等卅多家業者展出以花入味或花卉造型的麵包、蛋糕、餅乾等，例如，山櫻花造型的馬卡龍、玫瑰造型的蛋糕、透明果凍飄著五彩花卉等，展示台以花卉造景，加上花博吉祥物的點綴，讓現場花團錦簇。

成果發表 得獎店現場教學

糕餅公會也打破同行相忌，邀請十家花博糕餅競賽中得獎的業者現場教學，分享設計概念，以及將花博元素融入產品等，參與活動的一百多家業者都覺得獲益良多。

糕餅公會理事長周子良表示，去年台中市糕餅市場產值約一百八十億元，今年花博登場後，帶來龐大參觀人潮，市府估計至少有八百萬參觀人次，預估糕餅、伴手禮市場產值可衝到二百多億元，而台中市糕餅公會共有五百多位會員，公會希望至少一半的會員能推出花博產品，一起把餅做大，尤其市府已授權業者，可免費使用花博意象及吉祥物圖騰，未來公會將輔導業者設計產品、包裝及布置店面等，不僅宣傳花博，也藉此宣傳台中糕餅。

副市長林依瑩特地到場參觀，她表示，今年是迎接世界花博的大喜之年，糕餅公會帶領業者製作花博糕餅產品，運用巧思將花博元素融合台中引以為傲的糕餅技術，相信花博有糕餅業的投入，一定更加繽紛多彩。