〈中部〉芳苑海牛身影 潘樵全記錄

2018-01-16

〔記者佟振國／南投報導〕有鑑於彰化縣芳苑鄉獨特的「海牛」文化逐漸凋零消失，南投縣埔里鎮文史工作者潘樵以一年多時間，為僅存的海牛觀察記錄，也對老蚵農進行深度訪談，完成結合繪畫、攝影及文字的《芳苑海牛》專刊終於問世，成為芳苑鄉百年來第一本關於海牛的著作。

潘樵表示，彰化芳苑是母親的故鄉，他算是半個芳苑子弟，海牛是芳苑特有產業文化，早期蚵農靠牛隻拖車前往潮間帶運蚵，但隨著柴油三輪採蚵車興起，以及海牛訓練不易，數量急速減少，二○一二年當地僅存廿六頭。

為了維護珍貴的海牛文化，當地的文史工作者魏清水等人與蚵農們合作，除了原有運蚵與耕田之外，還積極轉型觀光，推展搭牛車到潮間帶的生態之旅，惟海牛凋零的速度仍然讓人憂心，二○一六年僅剩十餘頭，也讓潘樵決定加快相關記錄工作，去年底出版《芳苑海牛》專刊。

潘樵指出，彰化縣政府已在二○一六年六月將「芳苑潮間帶牛車採蚵文化」列為無形文化資產，也是台灣第二個以漁業產業列入無形文化資產的項目。

日前潘樵與魏清水逐一造訪海牛的主人，將新書親送到他們的手中，感謝老蚵農們的協助與接受採訪，未來兩人將發行海牛明信片、製作海牛之家玻璃噴畫，在地學校海牛繪本創作和演出，並著手籌設海牛博物館。