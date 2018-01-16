〈中部〉20歲被愛沖昏頭 不知他另犯3案 老公關3年多變8年 她訴請離婚

2018-01-16

〔記者張瑞楨／台中報導〕好傻好天真？薛姓女子交往僅三個月的陳姓男友入獄，對愛情滿懷憧憬的她，瞞著父母親，於監獄內下嫁陳男，傻呼呼以為只要苦守寒窯近四年，陳男就能出獄與她共組家庭，不料，婚後卻發現陳男又另犯三件刑案，共得服刑八年，愛情夢碎的她以自己年僅廿歲不懂事，把婚姻當兒戲等理由訴請離婚，但彰化地院以她知道陳男有案在身等理由判決敗訴，薛女上訴二審，台中高分院認為符合民法「因故意犯罪，經判處有期徒刑逾六個月」的離婚條件，改判雙方離婚。

判決書指出，陳男因槍砲、賭博、毀損等三罪判刑三年九個月，併科十二萬元罰金，易服勞役一百廿日，他於一○四年底於新竹監獄服刑，扣掉羈押時間，刑期至一○八年十一月止，薛女卻仍甘願下嫁，和陳男在新竹監獄結婚，不料，婚後收到判決書，指陳男入獄前另犯槍砲案與詐欺案，包括之前的三案，合併執行八年，刑期至一一二年十一月。

薛女向彰化地院提出離婚訴訟，她指當時年輕不懂事，把婚姻當兒戲，與被通緝的陳男交往三個月，深信陳男「受朋友牽累」入獄，瞞著父母於監獄內下嫁陳男，婚後才知陳男又另犯刑案得服刑八年。

彰化地院一審以薛女知道陳男有案在身等理由判決敗訴；薛女上訴二審，台中高分院認為，薛女婚前不知陳男還另涉三案，無法預見坐牢八年，符合民法「因故意犯罪，經判處有期徒刑逾六個月」的離婚要件，改判薛女勝訴，雙方離婚，可再上訴。