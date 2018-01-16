〈中部〉防治揚塵 彰化大城鄉民盼疏濬濁水溪

2018-01-16

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣大城鄉位於濁水溪出海口北岸，每當刮起西南風，當地就飽受濁水溪揚塵之苦，地方要求加深濁水溪深度，以利河道暢通，也有民眾提議種植西瓜，防治揚塵。立法委員洪宗熠昨日邀集經濟部水利署等官員與當地民眾面對面溝通，期盼找出解決之道。

中央將分3年補助10億改善

台灣空污嚴重，行政院要求地方政府一起展開抗空污大作戰，其中濁水溪面臨冬季枯水期時，季節吹北風，揚塵吹向南岸雲林，夏季則吹往北岸彰化，兩岸居民都被迫忍受揚塵之苦，行政院預計在一○七年至一○九年期間，補助十億元改善濁水溪揚塵問題。

對此，大城鄉魏姓民眾表示，當地鄰近濁水溪出海口，每到夏季吹西南風，河岸淤沙吹往大城境內，導致農作物與空氣都飽受揚塵危害，但中央政府長年以來僅關注雲林地區防塵問題，卻忽略北岸的彰化大城鄉。王姓民眾則說，希望開放河川地種植西瓜等作物，減少植被裸露，降低揚塵。

洪宗熠表示，濁水溪河床越往出海口，河道越向北岸流，冬季枯水期時，揚塵對雲林縣的傷害大，但夏季吹南風時，彰化縣同樣面臨揚塵之苦，中央政府不能只顧雲林，需連同彰化一起來防治，才是改善之道。

第四河川局副局長王慶豐表示，河川局進行濁水溪疏濬已有七、八年，特別針對低灘地裝設擋水土堤，讓河沙得以濕潤，不易被風揚起，中灘地早已開放種植作物，但需配合季節種植，才有利防治揚塵，另外也會購買稻草舖設裸露河床，藉以減少揚塵。

縣府規劃50公頃河川地植草

縣府環保局說，會進行五十公頃河川地植草計畫，並建議大城鄉公所儘快申請環境清潔、空地植栽補助計畫，讓空污威脅降到最低。