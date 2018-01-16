〈中部〉南投農作遇寒害 柳丁落果最慘

2018-01-16

〔記者陳鳳麗、劉曉欣／綜合報導〕入冬最強的寒流上週讓台灣變成凍番薯，十四日起趨緩、陽光露臉，南投縣內的寒害災情則陸續浮現！十三鄉鎮市正在清查中，除名間鄉的茶葉外，中寮鄉的柳丁和珍珠柑也災情嚴重，珍珠柑表皮凍傷或腐爛，最慘的是柳丁嚴重落果或發霉，柳丁農民先前已因盤商下訂不來收購而滯銷，如今再遭寒害，可說是欲哭無淚。

彰化文蛤混養池虱目魚死一半

雖然太陽出來了，彰化縣福興鄉福寶村文蛤池混養的虱目魚卻因寒害死了一半，養殖戶粘書禎表示，虱目魚不敵低溫，死了一半，也就是一甲地的文蛤池約混養兩千條虱目魚，約死了一千條，損失慘重。養殖戶強調，文蛤池混養的虱目魚雖然不是主要收入，卻也不無小補，尤其這一年文蛤收成大減，原本還希望能靠著虱目魚多少補一些回來，沒想到虱目魚又不敵寒害，根本是雪上加霜。

南投縣從五日到九日一連多日下雨，且九日寒流來襲氣溫驟降，深夜到清晨有的地區出現三、四度低溫，農作物經一個多星期的雨水加低溫下霜，陸續出現寒害災情。

投縣府要求公所清查受害面積

南投縣府昨已請各公所清查寒害種類和面積，由於昨日是週休假日後第一天上班日，因此公所查報給縣府的面積都還很零星。昨日查報最多的是名間鄉，農作物部分以茶葉和香水蕉的十六公頃最多，其他還有鳳梨、紅龍果和蔬菜，另外還有棗子，而草屯鎮、竹山鎮也有查報棗子落果。

中寮鄉和國姓鄉首日只呈報珍珠柑等柑橘類霜害，柳丁則尚未有查報成績，惟已有多名種植柳丁的果農向鄉代蕭同宏陳情，指柳丁嚴重落果，有的甚至因下雨加低溫而果實發霉腐爛。

蕭同宏表示，反映柳丁落果的區域分布在很多村，而非集中在某一區，但實際受害面積則要請公所統計才能確定。先前已有很多柳丁果農因中盤商下訂卻不來收購，造成柳丁滯銷，上週向鄉農會登記希望能協助外銷的數量達六十萬台斤，如今又因寒害而落果嚴重，有些農民以「欲哭無目屎」來形容自己的心情。

縣府農業處指出，這幾天請公所進行清查，縣府再依受害較嚴重的區域，請農改場前去鑑定，至於政府現金救助的農作物有哪些，則還未獲中央指示。