〈中部〉湖山水庫2月起開放參觀 免預約

2018-01-16

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣湖山水庫今年雨季蓄水量將達滿水位，二月一日起開放民眾參觀，成為兼顧水資源、環境教育與休憩多功能園區，提升雲林縣觀光能量。

今年中蓄水將達到滿水位

湖山水庫管理中心主任李炎任表示，湖山水庫已完成第二階段蓄水，目前每天供應約十萬噸民生用水，年中蓄水將達到滿水位，與集集共同引水聯合調度，每天可供應四十三萬噸優質水源，提供彰化、雲林、嘉義等三縣市民生用水。

環教園區、瞭望台等都開放

李炎任表示，二月開始湖山水庫管理中心環境教育園區、水庫瞭望台、三公園區等都開放參觀，民眾不必事先預約即可參觀，但為維護水庫及民眾參觀安全，請務必遵守參觀路線與守則。

李炎任說，湖山水庫規劃歷經四十年、興建十五年，不僅是台灣最年輕的水庫，也是最人文與生態的水庫，一定會成為雲林的後花園。

雲林縣長李進勇指出，湖山水庫營運後全縣每天廿六萬噸民生用水將不再抽取地下水因應，可以減緩雲林縣地層下陷。

水庫開發時 發現二處史前文化遺址

另湖山水庫開放民眾參觀，可以帶動雲林觀光產業，除水庫本身外，水庫開發時發現二處史前文化遺址，取名「古坑．大坪頂遺址」，規劃人與環境互動過程中造成之環境變遷場域，作為環境教育場所。

李進勇說，縣府爭取一．二五億興建人文生態展示館及環境教育館新建工程，將於明年、後年底完工，加上周邊的美景，未來湖山水庫不僅是水源的提供，更是雲林的後花園。