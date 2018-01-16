〈中部〉豐原鐮村里土地公廟 台日混搭有特色

2018-01-16

〔記者歐素美／台中報導〕西屯區大河里興建福德祠飄日味引爭議，其實，豐原區鐮村里就有三座日治時期興建、風格獨具的巴洛克風及日式鳥居福德祠，不僅吸引網友拍照打卡，更成為社區景點；鐮村里長林隆源說，歷史背景或各地風情不同，土地公廟不一定要囿於傳統，有特色更吸引人，當地里民則「見怪不怪」，認為有特色是好事。

西屯區大河里新建福德祠，因外觀設計非典型土地公廟，引來部分民眾批評，立委江啟臣轉PO，掀起論戰。該廟主委劉坤湧說，廟方是配合胡志強市長時期的市府要求，「外觀不要太傳統」，才辦理徵圖，其實信眾虔誠比較重要；大河里長陳資源則說，廟宇建築不一定要受限於傳統，該土地公廟原為三合院，也非傳統土地公廟形式，因配合水湳經貿園區開發，委員會才通過打造具有特色的外觀，希望以觀光廟的形式吸引民眾參訪。

金谷祠 鐵製鳥居題字自力更生

相較於大河里福德祠尚未興建就引來爭議，豐原區鐮村里有三座土地公廟別具特色，成為社區珍貴的文化資產，里長林隆源說，金谷祠於一九三二年由地方仕紳集資擴建完成，鐵製的日式鳥居，題字「自力更生」，勉勵居民 。

後山腳福德祠 呈現巴洛克風格

興建於一九三二年的後山腳福德祠，則呈現巴洛克風格，在國內相當少見，後方並保留客家傳統建築形式「化胎」（以石頭堆成小丘），具有安穩的象徵。

金陵祠 廟前有鳥居廟頂似僧帽

一九三六年興建的金陵祠，廟頂有如一頂僧帽，搭配以抿石子風格興建的日式鳥居，上面還書寫「湖光天遠」四字，兼具中式樓牌形式，兩側還豎立日本雪見形的石燈籠，相當特別。

這三座土地公廟風格獨具，吸引不少民眾前往參觀打卡，鐮村里配合農委會推動農村再生，在三座廟的入口處牆面並貼有QR Code條碼，民眾只要下載「農村好讚」APP，現場掃描即可聆聽影音導覽解說，也可向社區預約導覽。