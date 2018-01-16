〈中部〉福興溫泉區闢路徵地 再開公聽會

2018-01-16

投縣府指可連接國道六號

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮福興溫泉區整體基礎建設已於去年動工，縣府也計劃新闢聯外道路，以快速銜接國道六號，昨於福興里活動中心舉行第二場公聽會，由於道路幾乎都使用私有土地，地主除關切土地徵收價格，也要求縣府路線規劃能考量土地徵收後的完整性，維護地主權益。

仁愛鄉廬山溫泉先後遭辛樂克、莫拉克風災重創，內政部公告列為危險區，縣府決定將廬山溫泉遷建至埔里台糖福興農場，佔地近五十六公頃的福興溫泉區基礎建設去年六月發包施工，縣府考量原有的鄉道投七十六線福興路恐不敷使用，計劃再興建長約一．八公里的聯外道路，從福興溫泉區銜接國道六號埔里交流道，並編入公路系統鄉道投七十六之一線。

縣府工務處昨於福興里召開工程第二次公聽會，道路開闢須使用土地二．八公頃，公、私有土地七十四筆，其中私有地六十二筆、面積二．六公頃，地主則是關切土地徵收價格及土地徵收後剩餘土地的完整性與可利用度。

幾乎全徵收私有地 盼協議價購

工務處表示，投七十六之一線是利用福興農場內20Ｍ-2號道路，直接連接國道六號埔里交流道，以縮短道路長度與減少土地使用面積，將徵收私有地面積減到最小，希望以協議價購取得土地，將再與有意見的地主進一步溝通協調。