〈中部〉農地違章工廠合法化 彰化7年僅1家

2018-01-16

〔記者張聰秋／彰化報導〕經濟部為解決農地違章工廠問題，在全國劃定公告非都市土地屬於特定農業區，但在彰化縣執行七年來，卅二處特定農業區中僅一區變更成合法工廠，業者付出高額的代價，包括繳交土地市價五○％回饋金並且建築物退縮十米，以設立隔離綠帶。

環盟指應加強污水處理

行政院核定「輔導未登記工廠合法經營方案」政策，讓農地違章工廠經由土地變更取得合法經營，並在全國劃定一八六處特定農業區，卻引來負面評價，不少民眾覺得不盡合理。彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英指出，只有綠帶還是不夠，工廠水源會污染農地，應該要有污水處理和再生水源場，卅二區特區集中在北彰化地區，將來在有特區的要件下，由縣府開發主導的二林精密機械園區應該暫緩。

對此，建設處副處長劉玉平表示，土地變更和審核過程並不容易，到今年為止，全國一八六處特定農業區中只通過五區，而彰化縣有一區，該區位於鹿港鎮的欣大園藝特區，主要生產外銷園藝噴灑設備，業者花了多年時間才通過中央審核，取得合法身分。

「這絕不是就地合法，業者要拆現有廠區建築做出隔離綠帶！」彰化縣水五金產業發展協會理事長楊永芳說，拆現成廠區就要付出相當高的成本，不過，這也是沒辦法的事，業者願意配合法令規範，只為了讓公司能繼續經營。

縣府建設處工業科長林其春指出，在彰化縣的卅二處農業特定區中，占地總共八十八公頃，有九十一家工廠，主要是金屬製造、水五金和橡膠製品等，目前有二處因逾期申請被駁回，其他已送件審核，首先要通過「分區變更土地」，由特定農業區變更為一般農業區，再由一般農業區變更為丁種建築用地，再提交經濟部審核，而農地變更為建地過程，業者要依照土地農地市價五○％繳交給農發基金當回饋金，建物與農地間要有十米隔離綠帶，且不能緊鄰農地。

另兩家已提交興辦計畫

林其春說，業者光是繳納回饋金動輒二、三千萬元，繳了回饋金還要再提興辦事業計畫，整個支出費用驚人，縣內目前僅欣大特區通過兩個階段審核，取得合法身分，還有兩家提交興辦事業計畫由經濟部審核中，這兩家一家位於鹿港鎮生產衛浴五金品，另一家位於福興鄉製造橡膠製品。