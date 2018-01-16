〈中部〉空品差 雲林眼科求診增2成

2018-01-16

〔記者廖淑玲／雲林報導〕空氣品質差，造成民眾眼睛不適，眼科門診近來就醫人數大增，大多是乾眼症及結膜炎，眼科診所醫師陳仁達提醒，空氣不好時民眾盡量少出門，增加自身免疫力，多吃蔬果才是最佳保健之道。

醫生︰空污嚴重時少出門

空污問題嚴重，許多人戴上口罩，但除了呼吸道，很多人忽略眼睛也是最直接的受害者，尤其配戴隱形眼鏡者更要小心，因為空氣品質不佳，空氣中含有許多極微小的灰塵顆粒，容易吸附在隱形眼鏡上，增加眼睛紅腫不適、結膜炎等風險。

陳仁達表示，隨著空品愈來愈差，老人及小朋友到眼科求診人數都增加超過二成，雖然沒有正式統計，但根據同業概估，大醫院眼科門診甚至可能增加到五成。

陳仁達指出，空氣不良，過敏性結膜發炎患者比平時增加三成，其中以小朋友及年輕人居多，PM2.5等細懸浮微粒飄進結膜裡會造成眼睛紅腫、充血，除了眼白會出現血絲，嚴重者會出現眼底黃斑部出血，空污造成的出血容易出現在結膜下的黑白交界處，中高齡患者則以乾眼症居多。

良好作息、避免在光源不足下使用三Ｃ產品或閱讀，陳仁達強調，讓雙眼適當休息，是維持良好視力不變法則，他呼籲空氣不好時盡量少出門，尤其配戴隱形眼鏡者，多吃蔬果，少吃油炸、肉鬆等加工食品，提升自身免疫力，才是最佳保健之道。