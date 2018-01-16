〈中部〉嘉縣10大危險路口 前5都在民雄

〔記者曾迺強／民雄報導〕嘉義縣警察局交通隊統計去年有報案紀錄的車禍事故三百八十九件、五人死亡、二百七十二人受傷，進而整理公布全縣十大危險路口，民雄鄉竟占前五名，共有二百八十三件車禍、三人死亡、一百七十三人受傷；另外，第六名位在朴子市，第七名又在民雄鄉。分析肇事原因，主要是轉彎車未讓直行車先行、支線道車未讓幹線道車先行、未注意車前狀況等，已採加派警力路檢取締等方式，降低交通事故發生。
警方︰已加派警力路檢取締
民雄警分局副分局長翁明村昨說，事故數最多的台一線建國路三段與中山路口，是往來民雄、頭橋工業區重要路段，發生七十七件，肇因是汽車駕駛闖紅燈、左轉燈亮前違規左轉、機車騎士沒在待轉區等候左轉等。
前兩名闖紅燈、未兩段左轉多
事故數次多的台一線建國路二段與民雄陸橋口，是通往國道一號民雄交流道、國道三號竹崎交流道的路口，有七十四件事故，以汽、機車駕駛違規轉彎為大宗。
民雄工業區某公司品管員李錫瀚說，台一線車流量大，不少人貪圖方便，機慢車沒兩段式左轉，或汽、機車駕駛人不耐等候而闖紅燈，去年曾在前述兩個路口目擊三次汽、機車擦撞事故，現在經過時都膽顫心驚。
建國路二段 將增汽車左轉車道
公路總局第五區養護工程處水上工務段段長何明然表示，規劃在農曆年後打除建國路二段中央分隔島，將現有一個汽車左轉車道增至兩個，另已在建國路三段拉長路口汽車待轉區延伸線，疏導車流。
縣警局交通隊長潘春盛說，發生重大交通事故的隔月，會與道路維管單位召開「道安會報」研議改善，例如已在事故數排第三的縣道一六四線與鄉道嘉一○七東湖村路口，增設限速五十公里的流動測速照相，提醒用路人減速慢行。