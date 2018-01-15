〈南部〉分攤家務 小六生獲選普仁小太陽

2018-01-15

靈鷲山普仁獎 鼓勵83位孩子

〔記者王俊忠／台南報導〕發掘在弱勢困難環境中成長、但能奮發向上、品學兼優學生的靈鷲山普仁獎，今年台南地區有八十三位小太陽獲獎，國小組三十一人、國中組五十二人，其中傅煒哲等五位學生獲得全國普仁獎，主辦單位期許受獎學生像小太陽般，照耀社會各角落，散播不放棄、堅持奮發努力的精神。

靈鷲山慈善基金會主辦的普仁獎選拔，台南區獲獎學生於昨天在香格里拉台南遠東飯店接受頒獎，五位得到全國普仁獎的優秀學生，分別是新市國中黃郁珊、金城國中劉家妤、龍崎國中葉宸銨、開元國小傅煒哲、新橋國小林芊穎。南市教育局長陳修平、立委陳亭妃與多位民代都到場鼓勵這群不畏逆境、力爭上游的孩子。

傅煒哲體恤外配單親媽辛苦

讀南市北區開元國小六年級的傅煒哲，父親七年前癌症病逝，遠從越南嫁到台灣的母親獨撐家計，要扶養他和大兒子，還要照顧年邁阿嬤。煒哲年紀雖小，能體恤媽媽辛勞及外配要融入台灣社會的壓力，無論課業或生活都能自動自發，打掃家裡、整理家務統統難不倒他，幫媽媽分憂解勞外，之前媽媽胃疾住院，煒哲與哥哥輪流貼心照顧、不喊苦，曾獲全國慈孝家庭楷模獎。

煒哲母親透露，丈夫過世時，她承受很大生活壓力，一個月賺兩萬餘元薄薪照顧家計，幸好兩個兒子都很用功爭氣，是她的小天使！

靈鷲山台南分院表示，十五年來台南區已選出逾八百位普仁小太陽，他們身處逆境，仍能展現孝親、友愛、助人等善良美德，所做的一切，就像一粒善的種子布施傳愛、難能可貴。