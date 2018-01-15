〈南部〉養殖虱目魚凍死2成 可望獲救助

2018-01-15

農業局：七天內將彙整災損

〔記者楊金城／台南報導〕七股、北門沿海文蛤池淺坪混養的虱目魚因寒害凍死翻肚，災損金額約九百一十九萬元，代理市長李孟諺昨天到七股勘災，農業局長許漢卿說，七天內將彙整災損，提報農委會爭取天然災害救助，如養殖漁民被凍死的虱目魚損失率達到二成，可獲得專案現金救助一公頃九千元。

李孟諺指示七股公所加速寒害災情勘查，如公所人力不足，可調派其他公所支援人力，並注意文蛤池沒有工作魚（虱目魚）後，是否發生後續文蛤死亡災情，及時處置。

這次台南市養殖漁業寒害災情，以七股區文蛤池淺坪混養的虱目魚受損最嚴重，面積約一千五百公頃，平均受損率十五％，損害重量四百五十公噸，損失初估九百萬元，北門區虱目魚也損失十九萬多元。

個案補助 每公頃九千元

洪姓漁婦拿著凍死的虱目魚，向李孟諺、許漢卿說：「你看，都去了了」，她有十多公頃淺坪養殖的虱目魚幾乎全凍死，損失慘重，真是欲哭無淚，希望公所加速勘查。

許漢卿說，只要漁民個案受損率達二成，將爭取專案現金救助，每公頃補助九千元，希望幫助漁民渡過難關。

七股區長莊名豪說，目前公所有四組勘災人員，勘災完成率已超過九成，主要災損是文蛤池淺坪混養的虱目魚，至於養殖虱目魚的魚塭，因水深者多，如有凍死或凍傷，也要三天後才會浮上水面，後續是否有災損，還要再觀察。

而鹽水區麻油寮小番茄生產專區約二百公頃的小番茄，也在這波寒流的冬雨中受凍，裂果損失一、二成。