〈南部〉10年來最美梅景 上梅嶺道路塞爆

2018-01-15

〔記者吳俊鋒／楠西報導〕賞梅季節遇到好天氣，又碰上週休假期，當然就塞得「嫑嫑的」。

一度回堵至山下台三線

寒流減弱，開始回溫，台南晴朗好天氣，又適逢假日，遊客湧入楠西區的梅嶺，爭睹梅花怒放的美景，車流塞爆環山道路，還一度回堵至山下的台三線，玉井警分局動員進行交通疏導，從早忙到晚，附近住戶都驚呼，當地位處偏遠，除了年節的旅遊旺季之外，好久沒見過這樣的觀光盛況了。

玉井分局交通組長邱士力表示，賞梅季預估持續到本月底，這段時間的週休假期，都將加派警力現場疏導，必要時會進行管制措施，也希望民眾多利用平日上山，分散人潮，以免敗興而歸。

20分鐘行程 1小時都到不了

去年沒有颱風侵害，加上元旦以來強烈冷氣團接踵而至，讓梅嶺的梅花盛開，當地居民認為是十年來最漂亮的一次，目前綻放率超過六成，美不勝收，自然吸引遊客前往賞花。

昨天上午不到九點，因遊客湧入的速度很快，中海拔二層坪附近約七百個大小停車格都停滿了，前往梅嶺的道路被塞爆，原本二十分鐘的行程，一個小時都無法開抵，玉井警方清晨就動員趕往疏導，相當辛苦。

這是當地近三年來最大的交通流量，遊客持續湧進，難以會車，警方只好在伍龍殿前方道路引導迴轉，附近一度進行單向管制，全力紓解。

車子不僅難以開上去，努力進到梅嶺後，卻又無法停靠、遊賞，很多民眾被迫在半山腰迴轉，原路折返，直說好掃興，繼續塞下山。

雖然警方動員交管，遊客仍一直湧進，接近中午時，車陣甚至回堵至山下的台三線，幾乎動彈不得，直到傍晚前「車潮」才逐漸消化。

梅嶺位於楠西區的灣丘里，昔稱「香蕉山」，日治時期引進梅樹試種，並擴大栽植，後來改名「梅嶺」，目前梅樹面積約三百公頃。